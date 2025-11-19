Trafikte yürek yakan 2 ölüm

Denizli Merkezefendi'de 26 yaşındaki fizyoterapist Simge Bayram'a, yaya geçidinden geçerken sürücü S.T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Genç kız metrelerce sürüklendi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Simge'nin 1 ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Aracın sürücüsü S.T. gözaltına alındı.



Adana Seyhan'da 17 Kasım'da okuluna bisikletiyle giden 12 yaşındaki Muahmmet Miraç Çam'a lüks aracıyla çarpan sürücü Eren Kızılyamaç ehliyetsiz çıktı. Yaralı çocuğa yardım etmek yerine olay yeridnen kaçan sürücü bir süre sonra polise teslim oldu.

Baba Çam, "Alkolden iki kez ehliyetine el konulmuş. En büyük hayali makine ressamı olmaktı. Yavrumun hayallerini çalan sürücü en ağır cezayı almalı. Bir çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı" dedi.