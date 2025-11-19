Haberler Yaşam Haberleri Trafikte yürek yakan 2 ölüm
Giriş Tarihi: 19.11.2025

Denizli’de düğün hazırlıkları yapan fizyoterapist Simge yaya geçinde ezilerek hayattan koparıldı Adana’da daha önce ehliyetine el konulan sürücünün, bisiklet sürerken çarptığı Muhammet hayallerine veda etti

Denizli Merkezefendi'de 26 yaşındaki fizyoterapist Simge Bayram'a, yaya geçidinden geçerken sürücü S.T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Genç kız metrelerce sürüklendi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Simge'nin 1 ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Aracın sürücüsü S.T. gözaltına alındı.


Adana Seyhan'da 17 Kasım'da okuluna bisikletiyle giden 12 yaşındaki Muahmmet Miraç Çam'a lüks aracıyla çarpan sürücü Eren Kızılyamaç ehliyetsiz çıktı. Yaralı çocuğa yardım etmek yerine olay yeridnen kaçan sürücü bir süre sonra polise teslim oldu.

Baba Çam, "Alkolden iki kez ehliyetine el konulmuş. En büyük hayali makine ressamı olmaktı. Yavrumun hayallerini çalan sürücü en ağır cezayı almalı. Bir çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı" dedi.

