Traktörde ayağı gaza basılı kaldı: Pompayı yıktı geçti! O anlar kamerada!

Dengesini kaybedince gaz pedalı takılı kalıyor ve gözüne perde indiğini söylüyor. Yağları devirip pompayı yıktı. Maalesef büyük bir zarar var. Tek temennimiz can kaybı veya olumsuz bir şeyin olmaması oldu. Panik yaptık. Çünkü yangın da çıkabilirdi. Allah'a şükürler olsun ki büyük bir faciadan kurtulduk. Maddi hasar var ve o da hallolur" ifadelerini kullandı.