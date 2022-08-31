Traktöre bağlanan köpeğe eziyet tepki topladı

Sultanbeyli Osmangazi mezarlığı yolunda Kurnaköy girişinde traktörün arka kısmına bağlanan köpek, eziyet çektirilerek götürüldü.
Bunu gören duyarlı vatandaş, traktörün üzerindeki 2 kişiyi uyardı. Traktörde bulunanlar uyarılara aldırmadan yoluna devam ederken, traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin durumu hayvanseverlerin tepkisini topladı. Uzun süre köpeği çekerek ilerleyen traktör, bir süre sonra gözden kayboldu.
Hayvanların araçların arkasına bağlanarak eziyet edilmesine son verilmesini ve bu tip eylemlerde bulunanlara en ağır cezanın verilmesi istendi.