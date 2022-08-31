Haberler Yaşam Haberleri Traktöre bağlanan köpeğe eziyet tepki topladı
Giriş Tarihi: 31.8.2022 12:56 Son Güncelleme: 31.8.2022 13:21

Traktöre bağlanan köpeğe eziyet tepki topladı

Sultanbeyli’de seyir halindeki traktörün arkasına bağlanan köpeğin görüntüsü hayvanseverlerin tepkisini topladı. Traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin bu durumuna tepki gösterenler, o anları cep telefonu ile kaydetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Traktöre bağlanan köpeğe eziyet tepki topladı

Sultanbeyli Osmangazi mezarlığı yolunda Kurnaköy girişinde traktörün arka kısmına bağlanan köpek, eziyet çektirilerek götürüldü.

Bunu gören duyarlı vatandaş, traktörün üzerindeki 2 kişiyi uyardı. Traktörde bulunanlar uyarılara aldırmadan yoluna devam ederken, traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin durumu hayvanseverlerin tepkisini topladı. Uzun süre köpeği çekerek ilerleyen traktör, bir süre sonra gözden kayboldu.

Hayvanların araçların arkasına bağlanarak eziyet edilmesine son verilmesini ve bu tip eylemlerde bulunanlara en ağır cezanın verilmesi istendi.

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Traktöre bağlanan köpeğe eziyet tepki topladı
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