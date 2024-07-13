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Giriş Tarihi: 13.7.2024 13:27

Traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa’da mevsimlik işçileri taşıyan traktör devrildi. Kazada 18 yaşındaki Elif Argun isimli mevsimlik işçi hayatını kaybederken 1’i ağır 4 işçi ise yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa Mahallesine kırsal Ormankadı Mahallesi'nde 40 yaşındaki A.S, 10 SF 882 plakalı traktörle mevsimlik işçileri taşıdığı sırada aniden traktör devrildi. Römork içinde bulunan işçilerin can pazarı yaşadığı kazada mevsimlik işçiler 18 yaşındaki Elif Argun ve 15 yaşındaki E.A ağır yaralandı. 12 yaşındaki A.S. ve Ö.A. ile, 31 yaşındaki İ.A ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Elif Argun ve E.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan mevsimlik işçilerden Elif Argun, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 15 yaşındaki E.A'nın ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti
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