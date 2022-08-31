Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Ozanca köyünde yaşayan Ramazan Koç (63), odun yüklü traktörüyle köyüne dönerken Fındıklı mevkiinde kontrolünü kaybetti. Traktörü devrilmek üzereyken atlayan Koç, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Ozanca köyünde toprağa verildi.