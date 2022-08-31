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Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:56 Son Güncelleme: 31.8.2022 12:42

Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de devrilen traktörün altında kalan Ramazan Koç (63) hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Ozanca köyünde yaşayan Ramazan Koç (63), odun yüklü traktörüyle köyüne dönerken Fındıklı mevkiinde kontrolünü kaybetti. Traktörü devrilmek üzereyken atlayan Koç, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Ozanca köyünde toprağa verildi.

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Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
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