Tramer sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulan bu tramer belge no sigorta şirketi ya da sigorta şirketi gibi benzer kuruluşlarda kaza ve tespit için de kullanılan belge numaralarıdır aslında. Sigorta şirketi ya da benzeri kuruluşların tüm işlemlerini bu belge numarası üzerinden gerçekleştirmesi sebebi ile de kişilerin işlerini halletmek için tramer belge numaralarına ulaşmaları ve bu numarayı bilmeleri gerekmektedir. Herhangi bir kaza anında tutulacak olan tutanakta da bulunması gereken tramer belge numaranızın her sigorta şirketi tarafından ve her kişiye özel olarak atandığını da bilmeniz gerekmektedir.

Tramer belge no nedir ?

Trafik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığı ile verilen belge numarası Tramer belge no olarak adlandırılmıştır. Aracınız ile yapacağınız işlemler için kullanacağınız bu tramer no sigortacılık işlemler, hasar kayıt işlemleri için de kullanılmaktadır. Ayrıca tramer belge no nedir ve için kullanılır diye araştırdığımızda kaza tespit tutanağı için de kullanılacağını görürüz.

Tramer belge no nerede yazar ?

Tramer belge no öğrenme ve sorgulama işlemleri birden farklı adımda olabilmektedir. Size bu yazımızda iki farklı tramer belge no öğrenme yolu göstereceğiz.

İnternet sitesinden tramer belge no öğrenme

Tramer belge no öğrenme yollarından biri internet üzerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sayfasından online olarak yapılacak işlemlerdir. Bu internet sayfası üzerinden tramer belge no öğrenmek için T.C. kimlik numaranız ve aracınızın plakası gerekmektedir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sitesinden yapacağınız sorgulamada internet sitesinin sorgulama sayfasından T.C Kimlik Numaranız ve araç plakanız ile sorgulama yapabilirsiniz. Bu bilgilerinizi sitede istenilen yerlere girdikten sonra tramer no öğrenebilirsiniz.

Sms yolu ile Tramer belge no öğrenme

Tramer no öğrenmenin diğer adımlarından biri de SMS yolu ile tramer no öğrenmektir. Telefon numaranızın ya da şebekenizin hangi firmaya ait olduğu bu durumda önemli değildir. Her şebekeden bu mesajı atarak istediğiniz anda tramer no öğrenebilirsiniz.

Tramer belge no SMS yolu ile öğrenmek için telefonunuzdan 5664 numarasına mesaj atarak öğrenebilirsiniz. Sorgulamak istediğiniz aracın plaka numarasını açık şekilde yazıp 5664'e mesaj göndererek öğrenebilirsiniz. Bu şekilde SMS yolu ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Göndereceğiniz bu SMS ücrete tabi olarak öğrenilmektedir.