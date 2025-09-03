Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF ile Türkiye Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025-2026

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.



Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.