Haberler Yaşam Haberleri Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF ile Türkiye Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025-2026
Giriş Tarihi: 3.9.2025 10:58

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF ile Türkiye Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025-2026

Türk takımlarında UEFA kadro bildirimi telaşıyla birlikte transfer haberleri hız kazandı. Avrupa ve Süper Lig transfer sezonu tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) duyuruları ile kontrol ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa için son dönemde açıkladığı transfer ve kiralama paylaşımları taraftarın gündeminde. Peki; 2025-2026 yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF ile Türkiye Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025-2026

Yaz transfer dönemi tarihlerinde sona yaklaşıldı. 2025-2026 futbol sezonunda yaz transferleri devam ederken bugün itibarıyla tamamlanan UEFA listeleri süreci çalışmalara hız kazandırdı. Peki, TFF ile transfer sezonu ne zaman bitecek?

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başladı 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

UEFA KADRO BİLDİRİMİ SONA ERDİ!

2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi süresi kapsamında kulüplerin A ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyordu. Bu kapsamda süre doldu.

Fenerbahçe Ederson ve Kerem Aktürkoğlu gibi transferlerini duyururken Galatasaray'da ise Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferleri UEFA kadro bildirimi öncesi KAP'a bildirildi.

Süper Lig'de yaz transfer sezonu 12 Eylül saat 23.59 itibarıyla son bulmuş olacak. Takımlar görüşmelerini bu tarihe kadar tamamlayarak imzalarını atacak.

Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2026 - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Transfer sezonu ne zaman bitiyor? TFF ile Türkiye Süper Lig transfer sezonu tarihleri 2025-2026
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz