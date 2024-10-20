‘Tren konseptli atölyeler’le çocuklar yeteneklerini keşfediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Lokomotif Çocuk Köyü"ne kayıt yaptırılan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, doğadan bilime, resimden müziğe eğitim verilen atölyelerde yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.Okul öncesi yaştaki çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Lokomotif Çocuk Köyü, İzmit ilçesinde Doğu Kışla Parkı'nda mart ayında faaliyete başladı. Lokomotif ve vagon şeklinde tasarlanan 8 atölyede çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlayacak alanlarda eğitim almaları sağlanıyor. "Mucitler", "Müzisyenler", "Ressamlar", "Okurlar", "Tasarımcılar", "Çevreciler", "Mimarlar" ve "Şefler" isimleri verilen atölyelerde haftanın 5 günü, günde 3 seans olarak düzenlenen eğitimlerden 7 ayda okul öncesi yaştaki yaklaşık 9 bin çocuk faydalandı.