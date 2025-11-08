Tren yolculuğunda yeniden doğdu

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Güdücü, 2016'dan bu yana karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Yıllardır beklediği organ haberini ise hiç beklemediği bir anda, Ankara'ya doğru giden tren yolculuğunda aldı. Kızının doğumu için yola çıkan Güdücü, gece yarısı özel bir hastanenin organ nakil merkezinden gelen telefonla büyük heyecan yaşadı. Nakil koordinatörü hemşire Kadriye Güntalaz, uygun karaciğerin bulunduğunu bildirince zamanla yarış başladı.Durumu makiniste anlatan Güdücü için herkes seferber oldu. Güntalaz, makinistle iletişime geçerek hastanın bir an önce İzmir'e ulaşması gerektiğini söyledi. Karşı yönden gelen Balıkesir treninin makinistiyle irtibat sağlandı ve trenler Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, istasyon olmayan bir noktada yan yana durduruldu. Güdücü ve eşi, diğer trene aktarılıp Balıkesir'e, oradan da otobüsle İzmir'e ulaştı.Sabaha karşı hastaneye yetişen ve gerçekleştirilen başarılı ameliyatla yeniden hayata dönen Güdücü, "Yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Organ nakil koordinatörü Hemşire Kadriye Güntalaz, "Yeni bir doğum anı gibiydi. Hem hastamız hem de kızı için yeni bir hayat başlıyordu" dedi. Nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Zeytunlu ise "Organ bekleyen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Mehmet Bey şanslı bir hastaydı" dedi.