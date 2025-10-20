Triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın öldüğü kazada yeni gelişme: Sürücüye ’bilinçli taksir’ davası!

'NE YAZIK Kİ TUTUKLAMA KARARI ÇIKMADI'

Kobal ailesinin avukatı Deniz Altaylı, aracın hızının hız sınırının çok çok üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "İsnat edilen suçun savcılık tarafından 'bilinçli taksir' olarak değerlendirilmesi, kısmen de olsa bizim açımızdan bir teselli oluşturuyor. Su birikintisine yönelik sanık tarafından yöneltilen iddiaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve trafik kurallarını ihlal edecek nitelikte seyir halinde gittiği tespitleri de 'bilinçli taksir' yönünden değerlendirildi. İddianame kabul edildi ve duruşma günü belirlendi. Kazanın sonuç olarak ölümlü bir kaza olması ve isnat edilen fiilin ciddiyeti gereği talebimiz kişinin tutuklanması yönündeydi. Ne yazık ki tutuklama kararı çıkmadı, adli kontrol tedbirine hükmedildi. Aile maalesef çok üzgün, bir eş kaybedildi, bir baba kaybedildi, bir kardeş kaybedildi aile nezdinde, bir evlat kaybedildi. Gidenin geri gelmeyeceğinin farkındayız. Bu noktada ailenin de görüşü en azından triatlon sporcuları, bisiklet sporuyla ilgilenen kişilerin daha görünür hale gelmesi, trafiğin bir öznesi olarak sürücüler tarafından algılanması ve söz konusu otoyol cinayetlerine artık bir son verilmesini istiyoruz" dedi.