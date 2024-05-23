Tribün lideri baskına gittiği çatışmada öldü

İzmir'in Buca ilçesinde emlakçılık yapan ve Bucaspor taraftar gruplarının oluşturduğu Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı olan Evren Yiğit (43), önceki gece hafif ticari aracıyla, bir kahvehanenin önüne geldi. Aracından inen Yiğit, daha önceden tartıştığı ve o sırada kahvehanenin önünde oturan Buca Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Altın'a (54) ateş etmeye başladı. Kurşunlar, Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a (30) isabet etti. Bu sırada olay yerinde bulunan sivil polisler, Yiğit'e uyarı ateşi açtı.Ancak Yiğit uyarıya rağmen ateş etmeyi sürdürünce, sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yiğit, kurtarılamadı. Bayraklı ilçesinde ise, önceki akşam otomobil ile Atatürk Caddesi'ne gelen E.K. (30) ve M.D. (27), tabancayla büfenin önünde bulunanlara ateş açtı. Hüseyin Akgün (28) belinden, H.A. (32) sol kolundan, 10 yaşındaki M.A.Ö. de kasığından vurulurken saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Akgün kurtarılamadı.