Tribün liderine uzun namlulu pusu

İzmir'de, Karşıyaka tribün lideri "Dobo Metin" lakaplı Metin Arslan, önceki gece İnciraltı'ndaki bir düğünden çıktı. Arkadaşı Mehmet Ali Oğuz'un kullandığı araç, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında saldırıya uğradı. Başka bir araçtan, seyir halindeki Arslan ve Oğuz'un aracına uzun namlulu silahlarla ateş eden kimliği belirsiz saldırganlar kaçtı. Hastaneye kaldırılan Arslan hayatını kaybederken, Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Göztepe'de yaşanan cinayetin, Karşıyaka- Göztepe rekabetiyle ilgisinin olmadığı belirtildi. Polis, saldırganları arıyor.