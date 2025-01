“Tribünde bir eksik, cennette bir fazla” Genç taraftarın ölümü üzdü: Kalbi mi durdu, bilerek mi çarptı?

5 Ocak günü Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen olayda, bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Mehmet Can Alkurt'un kullandığı hafif ticari araç yolda hızla ilerlerken bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören fabrikanın güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkurt'un cenazesi gözyaşları arasında Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilirken, üyesi olduğu Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu bir taziye mesajı yayınlayınca kazadan haberi olan çok sayıda kişi ve taraftar grupları mesajlarla olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi. 20 yaşındaki Alkurt'un sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilirken, bir taraftarın "Tribünde bir eksik cennette bir fazla" şeklindeki mesajı yürek yaktı.

DOĞRUDAN ÇARPTI

Öte yandan Alkurt'un yaşamını yitirdiği olay fabrikanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen aracın hızla güvenlik kulübesi duvarına çarptıktan sonra havalanarak yere düşmesi görülüyor. Gencin yakınları, kalp krizi sonucu kazanın meydana geldiğini söylerken, Alkurt'un kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak detaylı otopsi raporu ile tespit edilmesi bekleniyor.