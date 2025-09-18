TRT 1 CANLI İZLE FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı izle şifresiz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. Süper Lig'de 5'te 5 yapan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında ilk haftada Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Futbolseverler, "Frankfurt – Galatasaray maçı canlı izle" aramalarını hızlandırdı. Karşılaşma şifresiz olarak TRT 1 canlı yayın ekranlarından yayınlanacak. İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz TRT 1 canlı izle!
Temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü bugün saat 22.00'de rakibi ile Almanya'da karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.
İşte, Frankfurt – Galatasaray maçı canlı izle linki:
FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
FRANKFURT: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kara Tahta
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Teşkilat
15.45 Cennetin Çocukları
19.00 İddiaların Aksine
19.05 Ana Haber
19.45 Club Brugge - Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22.00 E. Frankfurt - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 Teşkilat