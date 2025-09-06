TRT 1 canlı izle HD: Filenin Sultanları Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle kesintisiz

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup eden takımımız, bu mücadeleden de galip ayrıldığı takdirde sonraki turda İtalya – Brezilya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın nefes kesen mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, TRT 1 canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. İşte Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki ve TRT1 ekranı!
Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele bugün saat 11:30'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-15, 22-25, 25-14 ve 25- şeklinde sona erdi.