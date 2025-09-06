Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 canlı izle HD: Filenin Sultanları Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 6.9.2025 06:45

TRT 1 canlı izle HD: Filenin Sultanları Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle kesintisiz

Filenin Sultanları bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın nefes kesen yarı final mücadelesi saat 11:30’da TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Mücadeleyi anbean takip etmek isteyenler TRT 1 canlı izle ekranı için araştırmaları hızlandırdı. İşte Filenin Sultanları Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşıyor. Çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup eden takımımız, bu mücadeleden de galip ayrıldığı takdirde sonraki turda İtalya – Brezilya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın nefes kesen mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, TRT 1 canlı izle ekranı için araştırma yapıyor. İşte Türkiye Japonya voleybol maçı canlı izle linki ve TRT1 ekranı!

TÜRKİYE – JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele bugün saat 11:30'da başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE

Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

FİLENİN SULTANLARI TARİHİNDE İLK KEZ YARI FİNALE YÜKSELDİ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-15, 22-25, 25-14 ve 25- şeklinde sona erdi.

