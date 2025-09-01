Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE | Filenin Sultanları Türkiye - Slovenya voleybol maçı TRT 1 şifresiz canlı yayını
Giriş Tarihi: 1.9.2025 14:46

TRT 1 CANLI İZLE | Filenin Sultanları Türkiye - Slovenya voleybol maçı TRT 1 şifresiz canlı yayını

Türkiye - Slovenya voleybol maçı heyecanı TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanıyor. Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası’ndaki kritik karşılaşması için voleybol severler “TRT 1 canlı izle” aramalarını yoğunlaştırdı. Peki Türkiye - Slovenya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT 1 yayın akışı ve canlı yayın linki merak konusu oldu. İşte Türkiye - Slovenya voleybol maçını canlı izleme yolları ve tüm detaylar…

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası kapsamında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olacak Türkiye - Slovenya voleybol maçı TRT 1'de canlı yayımlanacak.

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turu kapsamında Slovenya karşısında sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz, canlı olarak yayımlanacak.

Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 1 EYLÜL 2025

06:20 Kara Tahta

08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

16:00 Set Sayısı

16:30 Türkiye - Slovenya

18:15 Set Sayısı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Muhteşem Yedili

Karşılaşma: Türkiye – Slovenya

Tarih: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Saat: 16.30

Kanal: TRT 1 (Canlı ve şifresiz)

