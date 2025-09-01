TRT 1 CANLI İZLE | Filenin Sultanları Türkiye - Slovenya voleybol maçı TRT 1 şifresiz canlı yayını

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası kapsamında Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olacak Türkiye - Slovenya voleybol maçı TRT 1'de canlı yayımlanacak. Filenin Sultanları'nın kritik mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen sporseverler "TRT 1 canlı izle" ve "Türkiye Slovenya voleybol maçı canlı yayın" araştırmalarına başladı. İşte maç saati, yayın bilgileri ve TRT 1 canlı yayın detayları…
Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turu kapsamında Slovenya karşısında sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz, canlı olarak yayımlanacak.
06:20 Kara Tahta
08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
16:00 Set Sayısı
16:30 Türkiye - Slovenya
18:15 Set Sayısı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Muhteşem Yedili
Karşılaşma: Türkiye – Slovenya
Tarih: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Saat: 16.30
Kanal: TRT 1 (Canlı ve şifresiz)