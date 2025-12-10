Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco- Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle linki
Giriş Tarihi: 10.12.2025 00:31

TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco- Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle linki

TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanan Monaco – Galatasaray maçı, futbol tutkunlarını ekran başına topladı. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan mücadele naklen ve şifresiz takip ediliyor. Avrupa’daki temsilcimiz Galatasaray, kritik karşılaşmada deplasmanda galibiyet arıyor. İşte, Monaco- GS maçı TRT 1 canlı yayın izle linki….

TRT 1 canlı izle Monaco – Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Naklen ve şifresiz yayınlanan karşılaşmayı izlemek isteyen izleyiciler ekran başına geçiyor. Galatasaray'ın zorlu Monaco deplasmanındaki performansını anbean takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 canlı yayın izle araştırması yapıyor. İşte, Monaco- GS maçı izleme linki…

GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU!

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen

TRT 1 CANLI İZLE

Monaco-Galatasaray maçı, Türkiye'de TRT 1 kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

SON 23 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 5 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 23 müsabakada 5 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 23 karşılaşmada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.

AVRUPA'DA SON 15 MÜSABAKANIN 11'İNİ KAYBETMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 5'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

