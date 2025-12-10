TRT 1 CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco- Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle linki

TRT 1 canlı izle Monaco – Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Naklen ve şifresiz yayınlanan karşılaşmayı izlemek isteyen izleyiciler ekran başına geçiyor. Galatasaray'ın zorlu Monaco deplasmanındaki performansını anbean takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 canlı yayın izle araştırması yapıyor. İşte, Monaco- GS maçı izleme linki…
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen
Monaco-Galatasaray maçı, Türkiye'de TRT 1 kanalından şifresiz ve naklen yayınlanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 23 müsabakada 5 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 23 karşılaşmada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 5'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.