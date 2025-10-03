TÜBA’dan uluslararası topluma çağrı: "Gazze işgalden kurtarılıp gerçek sahiplerine verilmeli"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden ablukaya ilişkin bir açıklama yaptı. Akademi Konseyi tarafından yapılan açıklamada, yaşananların insanlık değerlerini yok eden bir felakete dönüştüğü vurgulandı ve uluslararası topluma çağrı yapıldı.

SİSTEMATİK ŞEKİLDE YOK EDİLİYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dünyanın daha önce deneyimlemediği bu süreçte okul, hastane, ibadethane gibi sivil yapılar bombalanarak ortadan kaldırılmaktadır. İsrail devleti, çocuklar ve yaşlılar dâhil olmak üzere tüm sivilleri, su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakarak kitlesel olarak ve sistematik şekilde yok etmektedir. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarını tüm dünya ile paylaşmaktadır. Masum sivillere yönelik bu saldırılar karşısında Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan sivil girişimlerin, İsrail tarafından hukuk dışı müdahalelerle engellenmesi; uluslararası hukuk, deniz hukuku ve evrensel insanlık değerleriyle bağdaşmamaktadır.

ORANTISIZ MÜDAHALELER SON BULMALI

TÜBA açıklamasında, Gazze'de İsrail devletinin insanlığa ait temel değerleri çiğneyerek yol açtığı felaketin derhal durdurulması ve temel insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması gerektiği ifade edildi. İnsani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden Sumud Filosu ve benzeri girişimlerin diplomatik meşruiyetine saygı gösterilmesi gerektiği, bu girişimlere yönelik İsrail'in orantısız müdahalelerinin son bulmasının acil olduğu kaydedildi. Soykırımın sonlandırılması ve daha fazla insani kayıp yaşanmadan Gazze'nin asıl sahiplerine teslim edilmesi çağrısı yapıldı.