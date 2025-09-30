TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen akıllı diyafonlarla deprem erken uyarı sinyali ilk kez konutlara verilecek!

Depremin merkez üssüne uzaklığına bağlı olarak 60 saniyeye varan erken uyarıyı güçlü bir alarm ile konut sakinlerine ileten Multitek Akıllı Diyafon Sistemleri, otomasyon sistemleriyle entegre çalışarak aynı anda güvenlik önlemlerini devreye sokuyor. Alarm verildiği anda gaz ve su vanaları otomatik kapanıyor, asansörler en yakın katta duruyor, apartman kapısı açılıyor. Böylece sarsıntı başlamadan bina ve sakinleri hazırlık sürecine giriyor.

DEPREMDE YAKINLARININ NEREDE OLDUĞUNU ACİL YARDIM GEREKTİĞİNİ MESAJLA BİLDİRİYOR

Aynı anda cep telefonlarının konum kaydı alınıyor ve depremde sevdiklerinizin nerede olduğunu, acil yardıma ihtiyaç duyup duymadığını mesajla bildiriyor.

Multitek CEO'su Ece Demirkol, deprem erken uyarı uyumlu Akıllı Diyafon ürünlerinin Türkiye'nin deprem felaketi ile mücadelesinde önemli bir rol üstleneceğini belirterek "Yerli bir üretici ve Ar-Ge şirketi olarak dünyada ilk olan deprem erken uyarı sinyali ile uyumlu diyafonu geliştirdik. Ülkemiz kadar yurtdışından da talep gelmesini bekliyoruz'' diye konuştu.

DEPREM FELAKETİYLE MÜCADELEDE TEKNOLOJİ İLE EFETİN ETKİLERİNİ AZALTACAK

Türkiye'de doğal afetlerin %61'ini depremler oluşturuyor. Bilim insanlarına göre Marmara Bölgesi'nde sarsıcı bir deprem olasılığı oldukça yüksek. Bu da yaklaşık 34 milyon insanın doğrudan risk altında olması anlamına geliyor. Deprem felaketiyle mücadelede teknoloji, en önemli çözümlerden birini sunuyor. Deprem erken uyarı sistemleri, afetin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacak.

TÜBİTAK DESTEĞİYLE GELİŞTİRİLDİ

Türkiye'nin yüzde 100 yerli teknoloji şirketi Multitek, dünyada bir ilk olan ve TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği deprem erken uyarı sinyali uyumlu Akıllı Diyafon sistemleri ile tarihi bir adım attı. İstanbul Sancaktepe'de geliştirilen cihaz, deprem erken uyarı sinyalini doğrudan konutlara ve konutlarda yaşayanların cep telefonlarına ulaştırıyor. Böylece sarsıntı başlamadan uyarı alınarak, daire içinde dahi hayati önlemlerin alınması mümkün hale geliyor.

AKILLI DİYAFONLAR 60 SANİYELİK ERKEN UYARI SAĞLAYABİLİYOR

Akıllı Diyafonlar, depremin merkez üssüne uzaklığa bağlı olarak 60 saniyeye varan erken uyarı sağlayabiliyor. Cihaz, konut sakinlerini güçlü bir alarm ile bilgilendirirken aynı anda cep telefonlarına gönderilen bildirimlerle de uyarıyor. Sarsıntı anında kullanıcıların bulunduğu konumu kayıt eden sistem, konumu aile bireyleri ve acil durum kişileri ile paylaşarak deprem sonrası iletişim problemlerini azaltıyor.

OTOMATİK ÖNLEMLERİYLE İKİNCİL RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEYİ HEDEFLİYOR

Depremlerde sadece yıkılan binalar değil, ikincil nedenler de büyük can kayıplarına yol açıyor. Doğalgaz ve elektrikten kaynaklanan patlamalar, su baskınları, yangınlar, kapanan kapılar ve tahliyeyi engelleyen durumlar bu kayıpları artırıyor. Akıllı Diyafonlar, otomatik önlemleriyle bu ikincil riskleri en aza indirmeyi hedefliyor.

ALARM ANINDA SARSINTI BAŞLAMADAN BİNA VE SAKİNLERİ HAZIRLIK SÜRECİNE SOKULUYOR

Akıllı Diyafonlar, sadece uyarı vermekle kalmıyor; aynı anda bina otomasyon sistemleriyle entegre çalışarak güvenlik önlemlerini devreye sokuyor. Alarm anında: Gaz ve su vanaları otomatik olarak kapanıyor, sansörler en yakın katta güvenli şekilde duruyor, Apartman kapısı açılıyor, Elektrik ve jeneratör devre dışı bırakılıyor. Böylece sarsıntı başlamadan bina ve sakinleri hazırlık sürecine giriyor.

SİSTEM HAYATİ TEHLİKELERE KARŞI OTOMATİK ÖNLEMLER ALARAK FARK YARATIYOR

Multitek CEO'su Ece Demirkol, cihazın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yerli bir üretici ve Ar-Ge şirketi olarak dünyada ilk kez böyle bir cihaz geliştirdik ve tescilini de aldık. Deprem felaketiyle mücadelede sadece yıkımla değil, yangın, su baskınları, gaz sızıntısı, kapanan kapılar gibi ikincil risklerle de baş etmek zorundayız. Bizim geliştirdiğimiz sistem, bu hayati tehlikelere karşı otomatik önlemler alarak fark yaratıyor. Çünkü biliyoruz ki saniyeler hayat kurtarır. Bu teknolojimizi şimdilik Marmara Bölgesi'ndeki vatandaşlarımız kullanabilecek. Ancak erken uyarı sistemleri yurt çapında yaygınlaştıkça farklı bölgelerde de hizmet vereceğiz. Bu teknolojinin ülkemiz kadar yurtdışında da büyük ilgi göreceğine inanıyoruz."

DÜNYADA İLK OLAN ÜRÜNÜN HEM YAZILIMI HEM DE DONANIMI TÜRK MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Multitek Yönetim Kurulu Üyesi Erman Demirkol ise yaptığı açıklamada ''Multitek'in, eski binalardaki dönüşümü kolaylaştırmak için geliştirdiği Akıllı Diyafon ürünü büyük ilgi görüyor. Dünyada bir ilk olan bu ürünün hem yazılımı hem de donanımı Multitek mühendisleri tarafından geliştirildi. Akıllı Diyafonlar, kablo veya cihaz değişimi olmadan ve herhangi bir tadilat gerektirmeden mevcut diyafon sistemlerini akıllı hale getiriyor. Şimdi ise tüm diyafon ürünlerimizi EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi ile entegre ederek, ülkemizde ilk kez, deprem erken uyarısını konutlara ulaştırıyoruz. '' dedi.

EDİS SENSÖR AĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞABİLECEK

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında geliştirilen EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi ile entegre çalışan cihaz, Marmara Fay Hattı üzerindeki depremleri saniyeler önceden bildirerek can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefliyor.