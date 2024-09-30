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Giriş Tarihi: 1.10.2024

Tüm ailesini katletti

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Tüm ailesini katletti
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Seydi Aktan ve eşi Satı Aktan arasında, önceki akşam henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Seydi Aktan evde bulunan tüfekle eşine ateş açtı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren oğulları M.A'da (24) kurşunların hedefi oldu. Karısı ve oğlunu vuran Seydi Aktan'ın aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Seydi Aktan'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Satı Aktan ile oğlu ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Satı Aktan da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin oğullarının tedavisi devam ediyor.
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Tüm ailesini katletti
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