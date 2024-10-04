Tüm hastanelere gebe okulları gelıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hekimler, ebeler ve anne adaylarının katılımıyla önceki gün tanıtımı yapılan Normal Doğum Eylem Planı, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmalar çerçevesinde hayata geçirildi.Eylem planı kapsamında tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve annebebek sağlığı açısından etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış normal doğumun özendirilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda, doğum yapılan kamu, üniversite ve özel hastanelerin tümüne "Gebe Okulu" kurma zorunluluğu getirilecek. Bu hastanelerde "Anne Dostu Hastane" unvanını almak için gerekli fiziki standartların oluşturulması sağlanacak.Bakanlık, bunun için gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlayarak uygulamaya koyacak. Bakanlık ayrıca ebelerin görev ve yetkilerinin genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirecek, doğumhane çalışanlarına maddi teşvik sağlanacak.Diğer taraftan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, Normal Doğum Eylem Planı'na ilişkin, "Annelik yolculuğunda en etkili teşvik, doğal doğum tecrübesini yaşamış annelerin samimi paylaşımlarıdır" ifadelerini kullandı.Önceki gün de Emine Erdoğan'ın himayesinde "Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" düzenlenmişti. Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nce açıklanan yüzde 15'lik makul sezaryen sınırının, Türkiye'de ciddi manada aşıldığını vurgulayarak, "Bugün Türkiye'de dünyaya gelen iki çocuktan birisi sezaryenle doğuyor. Hızlı ve kolay bir yöntem olarak sunulan sezaryenin, anne ve bebek üzerinde kısa ve uzun vadeli hasarlar bıraktığı bilimsel olarak da biliniyor" ifadelerine yer vermişti.Normal doğum yapan ve 5 aylık anne olan eski Türkiye ve Dünya Güzeli, oyuncu Azra Akın da deneyimini SABAH'a paylaştı. Kampanyanın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Akın, "Tüm anne adayı kız kardeşlerimle çok önemsediğim normal doğum tecrübemi paylaşmak benim için unutulmaz bir andı. Tüm anne adaylarını bu mucizeyi deneyimlemeye davet ediyorum. Çünkü ben doğal doğumun mucizesinin her anını ve bebeğimi dünyaya getirmenin gururunu o anda yaşadım. Sayın Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum" dedi.