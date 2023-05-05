Haberler Yaşam Haberleri Tunç Soyer’den İzmirli depremzedelere bir darbe daha... ‘Daireleri boşaltın’
Giriş Tarihi: 6.5.2023

Tunç Soyer’den İzmirli depremzedelere bir darbe daha... ‘Daireleri boşaltın’

ERTAN GÜRCANER
Tunç Soyer’den İzmirli depremzedelere bir darbe daha... ‘Daireleri boşaltın’
İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 vatandaşın ölümüne binlerce vatandaşın da evsiz kalmasına neden olan deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 224 depremzede aileyi mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki toplu konutlara yerleştirdi. Aradan geçen süreçte kendi eliyle yerleştirdiği depremzedeleri oturdukları dairelerden tahliye etmek için denemedik yol ve yöntem bırakmayan Başkan Soyer, zor durumdaki ailelere ihtar gönderip daireleri boşaltmalarını istedi.



Hatta depremzedelere deyim yerindeyse aba altından sopa da gösteren Soyer daireleri boşaltmayan depremzedeleri geriye dönük kira ile elektrik, su paralarını da yasal faizi ile birlikte tahsil etmekle tehdit etti. Son olarak geçtiğimiz haftalarda konuyu Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyan Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satma kararı aldı.



Karar, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile alındı. Başkan Soyer toplam 224 daireden ilk etapta 40'ını satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre Karabağlar İlçesi Yaşar Kemal Mahallesindeki 40 dairenin satışı 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman Der Spiegel'den Başkan Erdoğan ve İslam düşmanlığı: Kapaktaki 'Hilal' detayı asıl amaçlarını ortaya çıkardı
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü seçimlere dikti
Sokak röportajında skandal sözler: AK Partili vatandaşlara ağır hakaret! Sosyal medyada büyük tepki çekti
İBB fatura basmadı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na açık gözdağı: Sözlerini tutmazlarsa hesabını sorarız!
Erzurum'da, Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı.
Van'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza ilişemeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunç Soyer’den İzmirli depremzedelere bir darbe daha... ‘Daireleri boşaltın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA