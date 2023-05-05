Tunç Soyer’den İzmirli depremzedelere bir darbe daha... ‘Daireleri boşaltın’

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 vatandaşın ölümüne binlerce vatandaşın da evsiz kalmasına neden olan deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 224 depremzede aileyi mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki toplu konutlara yerleştirdi. Aradan geçen süreçte kendi eliyle yerleştirdiği depremzedeleri oturdukları dairelerden tahliye etmek için denemedik yol ve yöntem bırakmayan Başkan Soyer, zor durumdaki ailelere ihtar gönderip daireleri boşaltmalarını istedi.Hatta depremzedelere deyim yerindeyse aba altından sopa da gösteren Soyer daireleri boşaltmayan depremzedeleri geriye dönük kira ile elektrik, su paralarını da yasal faizi ile birlikte tahsil etmekle tehdit etti. Son olarak geçtiğimiz haftalarda konuyu Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyan Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satma kararı aldı.Karar, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile alındı. Başkan Soyer toplam 224 daireden ilk etapta 40'ını satışa çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre Karabağlar İlçesi Yaşar Kemal Mahallesindeki 40 dairenin satışı 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak.