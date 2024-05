Tunca çöplüğü

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri, çevresine ve yatağına atılan atıklarla adeta çöplüğe dönmüş durumda. Nehir kıyısında piknikçilerin kirlettiği çevrede çöpler rüzgarın da etkisiyle suyla buluşması suda yaşayan canlılarında yaşamlarını tehdit ediyor. Suyun içinde bulunan içecek şişelerin yanı sıra otomobil ve evsel atıklarında olması kirliliği gözler önüne seriyor. Bölge halkı, piknikçilerin kirlettiği çevrenin ve nehrin bir an önce temizlenmesini istiyor. Uzmanlar ise suda canlıların yaşamı için nehrin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylüyorlar.Tunca Nehri kenarındaki yaşanan kirliliğin Bulgaristan'dan gelen turistlerin de katkısı olduğunu söyleyen İbrahim Kılıç, "Burada yaşanan tam anlamıyla rezalet. Yani rezillik. Ama bu çöpleri bizim vatandaşlarımız kadar Bulgarlar da gelip buralara çöp atıyor. Görüyorsunuz burada sadece 1 tane çöp bidonu var, buralara birkaç çöp bidonu koyulması ve birkaç tuvalet yapılması gerekiyor. Buralara masalar koysalar dışarıdan gelen vatandaşlar pikniğini adam gibi yapar. Ama ilgilenen kimse yok. Belediyemizden biz bunları bekliyoruz. Belediyenin artık buralara çekidüzen vermesi lazım. Bu çalılara bir ilaç atsınlar ne olacak? Çalı çıkmaz o zaman buralarda. Çalıların içerisinden yılan çıkıyor yarın öbür gün. Yani çocuklu bir aile gelse buraya yılan gelir ısırır çocuğu. Olur mu, olur. İlgilenilmesi lazım. Buradaki denetimlerin artırılması lazım" diye konuştu.SUYA ve çevreye atılan çöplerle yaşanan kirliliğin bir insanlık suçu olduğunu söyleyen Aziz Aybar da, "Kendim Edirneliyim fakat yurtdışında yaşıyorum. Her yıl birkaç kez memleketime geliyorum, gelince de böyle bir çevreyi görünce içim kan ağlıyor. Onun için belediyemizden ricamız bu nehir kenarlarını en azından düzenli bir şekilde temizlenmesini sağlasınlar. Ama nasıl yapılacak onu onlar bilecek. Biraz da insanlarımızda da suç var. Öğrenmesini bilmiyoruz, eğitmesini bilmiyoruz. Herkes sokakta bir şey yiyor, sokağa, yola atıyor. İnsanlık suçu bu yani" dedi.