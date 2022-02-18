Tunceli’de 9 yaşındaki Muhammed sünnet düğününde hayatını kaybetti!

Arslan'ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı. Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan'ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi'ne götürdü.