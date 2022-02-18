Haberler Yaşam Haberleri Tunceli'de 9 yaşındaki Muhammed sünnet düğününde hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.2.2022 23:12

Tunceli'de 9 yaşındaki Muhammed sünnet düğününde hayatını kaybetti!

DHA
Tunceli’de 9 yaşındaki Muhammed sünnet düğününde hayatını kaybetti!

Tunceli’nin Pertek ilçesinde sünnet yemeği verilen 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arslan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı.

Arslan'ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı. Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan'ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Doktorlar yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne ambulansla nakletti. Arslan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli'de 9 yaşındaki Muhammed sünnet düğününde hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA