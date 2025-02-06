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Giriş Tarihi: 6.2.2025 09:52 Son Güncelleme: 6.2.2025 10:35

Tunceli’de, kar yağışı etkili olmaya başladı

Tunceli genelinde kar yağışı etkili olmaya başlarken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Pülümür ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verilirken ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de, kar yağışı etkili olmaya başladı

Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı etkili olmaya başladı. Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçeleri başta olmak üzere il genelinde etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Elazığ ile Tunceli-Erzincan karayolu ve ilçe bağlantı yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli'nin Pülümür ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilirken vatandaşların yağışın yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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Tunceli’de, kar yağışı etkili olmaya başladı
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