Tunceli’de TIR’ın patlak lastiğini tamir ediyorlardı | Sağlam lastik bir anda patladı: Az kalsın canından oluyordu!

'UYARILARIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU ANLADIK'

Çok büyük bir kazayı ucuz atlattığını söyleyen 2 çocuk babası Barış Aktaş, "Çalışan arkadaşlar araçlardan birinin lastiğinin patladığını söyledi. Ben de Tunceli'nin Pertek ilçesindeki tamirciye gittim. Lastiği tamir ediyorlardı. Ne yaptıklarına bakmak için aracın altına eğildim. O anda sağlam lastiğin patlamasıyla oluşan basınç çamurlukları ve koruyucuları kırdı. Yüzüme darbe aldım, yere düştüm. Ben yerdeyken aracın altındaki ustaları çok merak ettim. Ben bu haldeysem, onlara ne oldu diye çok korktum. Allah'tan onlara bir şey olmamıştı. Çünkü lastik dışa doğru patladı. Kolumda ve yüzümde dikişler vardı, bugün alçımı çıkarıp dikişleri aldırdım. Gerçekten büyük bir kazayı ucuz atlattık. Yüklü araçların yanına 25 metreden fazla yaklaşmayın uyarılarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladık" diye konuştu.