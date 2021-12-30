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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:52 Son Güncelleme: 30.12.2021 15:19

Tunuslu kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tunuslu kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Şişli'de bir otel odasında elleri ve ayakları bağlı olarak otel odasında ölü olarak bulunan Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni (31) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli, Ergenekon mahallesinde dün sabah saatlerinde bir otelde oda temizliği için içeri giren görevliler elleri ve ayakları bağlanmış, yüzü bantla sarılmış halde bir kadın görerek polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otel kayıtlarından kadının Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni olduğu belirlendi. İlk incelemede kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tariyam Aloui Ep Guitni'nin cesedinin bulunmasından bir gün önce arkadaşlarının yanından biriyle kahve içeceğini söyleyerek ayrıldığını tespit etti. Kadının ölü bulunduğu otele akşam saatlerinde girdiği ve yabancı uyruklu bir kişinin tuttuğu odaya girdiği tespit edildi. Polis yaptığı incelemede yabancı uyruklu kişinin saat 24.00 sıralarında otelden ayrıldığını odaya ceset bulunana kadar kimsenin girmediği öğrenildi.

Polis ekipleri önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.O.A.A Üsküdar'da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

'İNTERNETTEN TANIŞTIK, HEDİYE ALDIM'

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, "Birkaç ay önce sosyal medyadan tanıştık. Ona telefon ve bazı şeyler aldım. Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti." dediği öğrenildi.

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Tunuslu kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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