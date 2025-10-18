Turist çift İstanbul’da dehşeti yaşadı! Pencereden atlayarak kurtuldu: Magandalar yakalandı

Eyüpsultan'da inşaat halindeki binanın penceresinden yardım isteyen Fas uyruklu A.H.(30) ve aynı dairede elleri ve ayakları bağlı şekilde tutulan nişanlısı H.R.(29) polis ekiplerince kurtarıldı. İstanbul'a turist olarak gelen çiftin fidye için 4 gündür rehin tutulduğu öğrenilirken bir şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
Fas uyruklu A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu.
Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.