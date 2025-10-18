Haberler Yaşam Haberleri Turist çift İstanbul'da dehşeti yaşadı! Pencereden atlayarak kurtuldu: Magandalar yakalandı
Turist çift İstanbul'da dehşeti yaşadı! Pencereden atlayarak kurtuldu: Magandalar yakalandı

İstanbul'a turist olarak gelen Faslı çift dehşeti yaşadı. Fidye için 4 gün rehin tutuldular. Elleri ve ayakları bağlanan çift ise turist kadının pencereden atlaması ve yardım istemesiyle kurtuldu. İşte detaylar...

Turist çift İstanbul’da dehşeti yaşadı! Pencereden atlayarak kurtuldu: Magandalar yakalandı

Eyüpsultan'da inşaat halindeki binanın penceresinden yardım isteyen Fas uyruklu A.H.(30) ve aynı dairede elleri ve ayakları bağlı şekilde tutulan nişanlısı H.R.(29) polis ekiplerince kurtarıldı. İstanbul'a turist olarak gelen çiftin fidye için 4 gündür rehin tutulduğu öğrenilirken bir şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

PENCEREDEN ATLADI

Ardından pencereden atlayan kadını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın birinci katından atlayarak hafif yaralanan kadına ilk yardımda bulundu.

Fas uyruklu A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu.

Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

