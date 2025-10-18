Turist çift İstanbul’da dehşeti yaşadı! Pencereden atlayarak kurtuldu: Magandalar yakalandı

Eyüpsultan'da inşaat halindeki binanın penceresinden yardım isteyen Fas uyruklu A.H.(30) ve aynı dairede elleri ve ayakları bağlı şekilde tutulan nişanlısı H.R.(29) polis ekiplerince kurtarıldı. İstanbul'a turist olarak gelen çiftin fidye için 4 gündür rehin tutulduğu öğrenilirken bir şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.