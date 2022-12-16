’Turistik Saadet Zinciri’ operasyonunda 8 kişi tutuklandı: Yöntemleri herkesi şaşırttı!

Şüphelilerin bu şekilde oluşturulan saadet zinciri ile yüksek gelirler elde ettikleri, yine şüpheli şahısların para yatırması muhtemel kişilerin gözlerini boyamak veya bunları yapıya kazandırmak amacıyla, aynı zamanda toplanan paranın da aklanması için geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren şirketlerin kurulduğu ve şüpheliler üzerine 4 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 5 adet motosiklet, 9 adet akülü motosiklet alındığı öğrenildi. Sisteme dahil olan kullanıcıların yaklaşık 55 milyon TL maddi zarara uğramasına neden olacak şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğini ortaya çıkartan KOM ekipleri, operasyon düğmesine bastı.
30 şikayetçinin olduğu olayda polis ekipleri organizasyonun lideri ve organizatörü firari E.Ç.'nin altında yönetici pozisyonunda yer alan toplam 10 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara çıkartılan 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın sürdüğü, çalışmaların ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.