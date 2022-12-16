’Turistik Saadet Zinciri’ operasyonunda 8 kişi tutuklandı: Yöntemleri herkesi şaşırttı!

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM şube ekipleri yeni bir saadet zinciri şebekesini çökertti. E.Ç. isimli şahsın sözde turizm acentesi olduğu, bu acente üzerinden otel odası ve tekneleri önceden kiralayarak sezonunda turistlere kendisi kiralayıp kar elde ettiği, bu kiralama sistemine para yatıran kişilere de net yüzde 10 kar payı vereceğini beyan ederek birçok şahıstan yüklü miktarda para topladığı iddia edildi. E.C.'nin kendisiyle beraber hareket eden diğer şüphelilerin de hesaplarını kullanarak para trafiğini yönlendirdiği, devam eden süreçte güven duygusu oluşturularak birçok mağdur şahsın yapıya yüklü miktarda para yatırmalarının sağlandığı ortaya çıktı.