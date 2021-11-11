Haberler Yaşam Haberleri Turistlerin UTV gezintisi faciayla bitti! Tel örgülere çarptı, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 22:29

Turistlerin UTV gezintisi faciayla bitti! Tel örgülere çarptı, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Turistlerin UTV gezintisi faciayla bitti! Tel örgülere çarptı, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yabancı uyruklu 3 kadının içinde bulunduğu UTV, tel örgülere çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'ndeki olay, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde bulunan Roka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe'ye tatil amaçlı gelen yabancı uyruklu 3 kadın, 41 ADE 612 plakalı UTV ile gezintiye çıktı. Ghusoon Nimer (40) idaresindeki UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarında bulunan tel örgülere vurdu, ardından da takla attı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle turistler yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadınlardan Ghusoon Nimer (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Mohd Alfroukh (53) ve Ghudder Abuabed (41) ise olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. UTV'de maddi hasar meydana gelirken, sürücünün korunması taktığı kask ise paramparça oldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve saklı güzellikleriyle dikkat çeken Maşukiye, yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen turistler çoğunlukla ATV ve UTV ile gezintiye çıkıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Turistlerin UTV gezintisi faciayla bitti! Tel örgülere çarptı, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA