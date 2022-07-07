Turizm cennetinde 12 milyonluk satış!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferdihisar'da belediye başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı belediyeye ait gayrimenkulleri satış furyası tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz 3 yıl içinde 10'a yakın taşınmazı satarak elden çıkaran Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran şimdi de Ilıca mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 670 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı. Çeşme Belediyesi tarafından yayınlanan ihale ilanında arsanın muhammen bedeli 12 milyon lira olarak açıklandı.

SOYER BAŞLATTI

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü süreçte mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri piyasa değerinin çok çok altında elden çıkarması ile başlayan satış furyası CHP'li ilçe belediyelerine de sıçradı.

ÖRNEK ALDILAR

Soyer'i kendilerine örnek alan CHP'li Güzelbahçe, Selçuk, Dikili, Buca, Menderes, Ödemiş, Karaburun belediyelerine Çeşme Belediyesi de eklendi. Geride kalan 3 yıllık belediye başkanlığı döneminde mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü belediye encümeni aracılığı ile satan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran şimdi de Ilıca mahallesindeki 670 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı.

MUHAMMEN BEDEL 12 MİLYON LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Çeşme Belediyesi tarafından yayınlanan ihale ilanında satışın 22 Temmuz Günü Belediye meclis salonunda gerçekleştirileceği duyuruldu. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek satış ihalesinde muhammen bedel de 12 milyon lira olarak belirlendi. Çeşme Belediyesi'nin, satışa çıkardığı arsayı daha önce izale-i şuhu davası yöntemi ile bünyesine kattığı öğrenildi. CHP'li Belediyelerin içine düştükleri borç batağından kurtulmak için tasarruf yerine sürekli arsa satmaları tepkileri de beraberinde getirdi. Satışlara isyan eden İzmirliler CHP'li Belediye Başkanlarına; "Sata sata bitiremediniz. Artık yeter. Belediyenin gayrimenkullerini bir bir elden çıkaracağınıza tasarruf tedbirlerini uygulayın" çağrısında bulundu.