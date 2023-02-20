Türk çocuklardan Japonları duygulandıran not

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine Japon ekibi tarafından sahra hastanesi kuruldu. Çeşitli operasyonlar ve tahlillerin yapılabileceği sahra hastanesinde 70 sağlık görevlisi hizmet veriyor. Depremzede bir aile, Japon ekibe Türkçe ve Japonca "Teşekkür ederiz" yazılı kâğıt verdi. "Akif", "Bilal" ve "Anim" adlı çocukların isimleri ile kelebek, kalp ve çiçek figürleri olan not, Japon ekibi duygulandırdı. Japon Sağlık Timi Başkanı Takeshi Ishihara, "Biz yardım etmek için buraya geldik ama yerli halktan yardım alıyoruz. Bize çay, yemek veriyorlar, bizi sürekli destekliyorlar" dedi. AA