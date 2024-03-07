Türk doktorlar bir ilke imza attı

acettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki akademisyenler, tıp dünyasında yeni bir ilke imza attı. Uzmanlar, çocuklarda kronik böbrek yetmezliğine yol açan önemli faktörlerden birinin FOXD2 isimli gendeki bozukluk olduğunu saptayarak bu sonucu ilk kez uluslararası tıp literatürüne kazandırdı. Prof. Dr. Fatih Özaltın, "Yaptığımız bilimsel çalışma neticesinde FOXD2 adını verdiğimiz gene ulaştık. Bu genin mutasyona uğraması sonucu USKA anomalisine nasıl yol açtığına yönelik ileri araştırmaları başlattık. FOXD2 isimli gendeki bozukluğun USKA anomalisi ile ilişkisi dünyada ilk kez bu çalışmayla ortaya konuldu. Kidney International'da yayımlandı" dedi.