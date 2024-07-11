Türk eserlerini yurtdışında müzayede de satmışlar! ABD ve Avrupa’dan hesaplara 72 milyonluk transfer

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarına yönelik İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 24 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Türkiye'deki tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Zanlıların yapılan banka hesap hareketlerinin incelenmesinde Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki "Pazarlamacı" olarak tabir edilen zanlı ve aile bireylerine yaklaşık 72 milyon lira döviz cinsinden para gönderildiği ortaya çıktı. Paranın da suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı tespit edildi.

HIRVATİSTAN'DA ELE GEÇİRİLEN ESERLERİ DE ÖRGÜT GÖNDERMİŞ

Suç örgütünün aynı zamanda 2020 yılında Hırvatistan'da ele geçirilen ve ülkemize iade edilen bin 57 tarihi eseri örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkardıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 bin 325 sikke, 997 obje, 5 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildiği öğrenildi.