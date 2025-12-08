Türk kahvesinin lezzeti sınırları aştı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Venezuela'da etkinlik düzenlendi. Türk kahvesinin tarihsel kökeni, kültürel mirastaki yeri ve sosyal hayattaki öneminin tanıtılması amacıyla başkent Caracas'ta gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Kumda Türk kahvesi pişirmenin gösterildiği etkinlikte, kız istemede damada tuzlu kahve ikram edilmesi ise oldukça ilgi çekti. Davetlilere, Türk kahvesi ile revani, şekerpare ve lokum gibi geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.