Haberler Yaşam Haberleri Türk Kızılayı’ndan eğitime destek kampanyası
Giriş Tarihi: 3.9.2022 12:57 Son Güncelleme: 3.9.2022 13:06

Türk Kızılayı’ndan eğitime destek kampanyası

TÜRK Kızılayı, başlattığı “Eğitime bağış geleceğe yatırım” kampanyasıyla, devlet okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ışık oluyor. “Nerde bir ihtiyaç olsa Kızılay orda” sloganıyla hizmetlerini sürdüren Türk Kızılay’ı eğitime destek kampanyası başlattı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Türk Kızılayı’ndan eğitime destek kampanyası

TÜRK Kızılayı, başlattığı "Eğitime bağış geleceğe yatırım" kampanyasıyla, devlet okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ışık oluyor. "Nerde bir ihtiyaç olsa Kızılay orda" sloganıyla hizmetlerini sürdüren Türk Kızılay'ı eğitime destek kampanyası başlattı. Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'nın duyurduğu kampanya ile geleceğin mirasçısı olan gençlerin eğitim- öğretim yılında ihtiyaç duyacağı araç gereç temin edilecek. İş dünyasına ve sivil toplum kuruluşlarına seslenen Saygılı, " Her şey iyi bir eğitimle başlar. Yetişen nesil, geleceğimizin mirasçısı vatanımızın teminatıdır. Kitaplarını devletin karşıladığı öğrencilerimizin tek ihtiyacı kitap değil. Kalem, defter, çanta, silgi gibi birçok kaleme ihtiyaç duyan öğrendiklerimize destek olmak için kolları sıvadık. Gün birlik günüdür, gün birbirimize destek olma günüdür. Öğrencilere, gençlere yapılan yatırım en büyük en önemli yatırımdır" dedi.

Kırtasiye malzemelerinin ailelerin bütçesine büyük bir yük olduğunu, öğrencilerin de en önemli ihtiyaçlarından olduğunu kaydeden Saygılı, "Milletimizin iyilik eli olan Kızılay, şimdi öğrencilerimize iyilik olmak, yıllarında ışık olmak için yola çıktı. Gönüllüol.Org adresine ve Kızılay'ın hesaplarına yapacağınız 250 liralık bağışla bir öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz" diye konuştu.

Ramazan Saygılı açıklamasında "Tüm Kızılay dostlarını iyilikle yarışmaya davet ediyorum. Kalem, defter gibi kırtasiye ihtiyaçları bağışı tüm Kızılay şubelerimize yapılabilir" diyerek Kızılay'ın eğitime destek köprüsüne katılma çağrısında bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL - 600 TL Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Son dakika! Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar belli oldu mu? 2022 YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM AİS
Promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu? Emekli promosyonu veren bankalar listesi
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
Emekliler dikkat: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM boş kontenjanlar listesi ile üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! GSB ile 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Kızılayı’ndan eğitime destek kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA