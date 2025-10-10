Türk musikisi bir çınarını kaybetti

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Musiki sanatının müstesna ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi neyzen Niyazi Sayın'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Niyazi Sayın'a Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi. Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılık da biliyordu. Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.