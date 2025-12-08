Haberler Yaşam Haberleri Türk mutfağı ilk 10’da
Giriş Tarihi: 8.12.2025

Yeme-içme kültürüne yönelik hazırladığı listelerle bilinen TasteAtlas, bu kez kullanıcı puanları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle 2025 yılı sonunda yayınlanan "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesini duyurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye, en yüksek ortalamayı alan mutfaklar sıralamasında ilk 10 arasına girerek 7.oldu. Anadolu'nun zenginliğini yansıtan Türk mutfağında mutlaka denenmesi gerekenler; kahvaltı, Antep fıstığı, piliç Topkapı, tombik döner ve kalamar tava olarak belirtildi.
