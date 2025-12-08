Türk mutfağı ilk 10’da

Yeme-içme kültürüne yönelik hazırladığı listelerle bilinen TasteAtlas, bu kez kullanıcı puanları ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmeleriyle 2025 yılı sonunda yayınlanan "Dünyanın En İyi 100 Mutfağı" listesini duyurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye, en yüksek ortalamayı alan mutfaklar sıralamasında ilk 10 arasına girerek 7.oldu. Anadolu'nun zenginliğini yansıtan Türk mutfağında mutlaka denenmesi gerekenler; kahvaltı, Antep fıstığı, piliç Topkapı, tombik döner ve kalamar tava olarak belirtildi.