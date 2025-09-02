Türk Savunma Sanayii şirketi dünya sıralamasında

Savunma ve ulusal güvenlik alanında listeler hazırlayan ABD merkezli "Defense News" dergisi tarafından her yıl yayımlanan "Defense News Top 100" listesinde bu yıl, 5 Türk Savunma Sanayii şirketi yer aldı.

ASELSAN ZİRVEDE YER ALDI

Türk şirketler arasında listenin en üstünde ASELSAN bulunuyor. ASELSAN, 2024'te 3,54 milyar dolar savunma geliri elde ederek 43'üncü sırada yer aldı. ASELSAN'ı 3,15 milyar dolar gelirle 47'nci sıradan TUSAŞ takip etti. ROKETSAN 1,54 milyar dolar gelirle 71'inci, ASFAT 1,27 milyar dolar gelirle 78'inci ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE) de 1,2 milyar dolar gelirle 80'inci sırada bulunuyor.

GELİRİNİ 2 KATINA ÇIKARDI

Listede en büyük sıçramayı gerçekleştiren Türk şirketi, savunma gelirini bir yıl içerisinde yaklaşık 2 kat artırarak 94'üncü sıradan 78'inci sıraya yükselen ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) oldu.

LOCKHEED MARTİN İLK SIRADA

Listenin ilk sırasını 68 milyar doları aşan savunma geliriyle ABD merkezli Lockheed Martin alırken, ikinci sırada 43 milyar dolar gelirle yine ABD merkezli RTX ve üçüncü sırada da yaklaşık 38 milyar dolar gelirle Çin merkezli CASIC yer aldı. Listede ilk 10'da ABD'den 6, Çin'den 2, İngiltere ve Fransa'dan ise birer şirket bulunuyor.