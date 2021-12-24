Haberler Yaşam Haberleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ziyaretleri sürüyor
Giriş Tarihi: 24.12.2021 19:21

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ziyaretleri sürüyor

MEHMET AL MEHMET AL
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ziyaretleri sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, yeni üyeleri belli olduktan sonra protokol ziyaretlerini sürdürdü. Vakıf bu gün Emniyet Müdürü, Vergi Dairesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün 'Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulları Faaliyet ve Çalışma Esasları Yönergesi gereğince Onursal Başkan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Başkan Refik Özdemir Genel Sekreter Nusrettin Yolcu, Üyeler: Nihat Öztoklu, Alemdar Dönmez, Erol Kaya, Mehmet AL,Mehmet Uysal, Osman Uruk, Ahmet Uyar, Selman Cebeci, ve Mehmet Turan Atalay göreve getirildi.


Alanya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bugün Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Vakıf Başkanı Refik Özdemir göreve yeni gelen Yönetim Kurulu Üyelerini tanıtırken Genel Sekreter Nusrettin Yolcu vakfın amacını ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Alanya'da olmasından son derece memnun oldukların dile getirerek yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakanlık harekete geçti: Türkiye'de kapatılmış o kuyulardan petrol fışkırdı!
Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel'den pes dedirten savunma: ‘Ben bir iki tokat vurdum zannediyordum’
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dolardaki sert düşüşle ilgili açıklama: Faizcilere tokat gibi yanıt oldu
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı! "Yerli AŞI TURKOVAC, SINOVAC'tan daha etkin"
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan flaş hamle!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat artışları' açıklaması: İndirimleri hızla bekliyoruz
SON DAKİKA: Adnan Oktar'dan 13 yaşındaki kıza mide bulandıran istismar! Kabus gibi günleri anlattı: Ne isterse yapacaksın...
Galatasaray'ın genç ismi Bartuğ Elmaz'dan olay hareket! Fatih Terim paylaşımı...
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!
Dövizdeki düşüş pompa fiyatlarına yansıdı! Bu geceden itibaren geçerli olacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ziyaretleri sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA