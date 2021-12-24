Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ziyaretleri sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün 'Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulları Faaliyet ve Çalışma Esasları Yönergesi gereğince Onursal Başkan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Başkan Refik Özdemir Genel Sekreter Nusrettin Yolcu, Üyeler: Nihat Öztoklu, Alemdar Dönmez, Erol Kaya, Mehmet AL,Mehmet Uysal, Osman Uruk, Ahmet Uyar, Selman Cebeci, ve Mehmet Turan Atalay göreve getirildi.
Alanya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bugün Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Vakıf Başkanı Refik Özdemir göreve yeni gelen Yönetim Kurulu Üyelerini tanıtırken Genel Sekreter Nusrettin Yolcu vakfın amacını ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Alanya'da olmasından son derece memnun oldukların dile getirerek yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.