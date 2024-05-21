Türk somonu 3’e katladı

Osman Parlak, Türk somonu üreticileri olarak 2030 yılı hedeflerinin 200 bin ton somon, 1 milyar dolar ihracat ve bir dünya markası oluşturmak olduğunu, bu hedefin de ulaşılabilir olduğunu söyledi. Karadeniz'de somon üretiminin çevre dostu bir proje olduğunu, 6 ay üretim yaptıktan sonra 6 ay denizin dinlendirildiğini bu sayede de ekolojik dengenin de korunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Osman Parlak, ondan sonra büyük hedefe ulaşmanın daha kolay olacağını belirtti.

Osman Parlak, Yakakent'te kurulması planlanan Çayağzı balıkçı barınağının bölge açısından çok önemli bir hale geldiğini belirterek, bölgede 100 bin tonun üzerinde üretim ve 500 milyon dolar ihracatın gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca 5 bin kişi de istihdam edilecektir.