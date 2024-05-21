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Giriş Tarihi: 21.5.2024 10:07 Son Güncelleme: 21.5.2024 10:17

Türk somonu 3’e katladı

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak 2023 yılının ilk 4 ayında 42 ülkeye 7 bin 629 ton somon balığı ihraç ettiklerini ve karşılığında ülkemize 61 milyon 422 bin 146 dolar kazandırdıklarını söyledi. Osman Parlak 2024 yılının aynı döneminde 23 bin 442 ton ihracat gerçekleştirdiklerini ve bunun karşılığında da 128 milyon 594 bin 348 doları ülkemize kazandırdıklarını söyledi.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Türk somonu 3’e katladı

Osman Parlak, Türk somonu üreticileri olarak 2030 yılı hedeflerinin 200 bin ton somon, 1 milyar dolar ihracat ve bir dünya markası oluşturmak olduğunu, bu hedefin de ulaşılabilir olduğunu söyledi. Karadeniz'de somon üretiminin çevre dostu bir proje olduğunu, 6 ay üretim yaptıktan sonra 6 ay denizin dinlendirildiğini bu sayede de ekolojik dengenin de korunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Osman Parlak, ondan sonra büyük hedefe ulaşmanın daha kolay olacağını belirtti.

Osman Parlak, Yakakent'te kurulması planlanan Çayağzı balıkçı barınağının bölge açısından çok önemli bir hale geldiğini belirterek, bölgede 100 bin tonun üzerinde üretim ve 500 milyon dolar ihracatın gerçekleştirileceğini söyledi. Ayrıca 5 bin kişi de istihdam edilecektir.

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Türk somonu 3’e katladı
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