Haberler Yaşam Haberleri Türk somonu Güney Kore’de yoğun ilgi gördü
Giriş Tarihi: 10.11.2022 12:59 Son Güncelleme: 10.11.2022 13:27

Türk somonu Güney Kore’de yoğun ilgi gördü

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), tescilli markası “Turkish Salmon from Black Sea” ile Uzakdoğu’da su ürünleri sektörünün önemli fuarlarından olan Busan International Seafood & Fisheries Expo fuarına katıldı. Fuarda Türk somunu yoğun ilgi gördü.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Türk somonu Güney Kore’de yoğun ilgi gördü

Güney Kore'nin 2. büyük şehri, dünyanın ise en büyük 7. limanına ev sahipliği yapması nedeniyle ticaret şehri olarak anılan ve su ürünleri üretim-işleme tesisleri ile ön plana çıkan Busan şehrinde gerçekleştirilen BISFE 2022 Su Ürünleri fuarında 20 ülkeden 420 işletme ürünlerini sergiledi.

Bölgenin su ürünleri sektöründeki tüm ürünlerinin tanıtımını yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), "Turkish Salmon from Black Sea" tescilli markası altında bölgedeki Türk Somonu üreticilerinin ürünlerini sergiledi. Tadım etkinliklerinin düzenlediği fuarda DKİB personeli, fiyat avantajı ve lezzeti ile Norveç Somonunun en büyük rakibi olan Türk Somonu konusunda meraklı müşterilerin sorularını yanıtladı. Fuar ziyareti için Busan'da bulunan DKİB Su Ürünleri UR-GE Projesinin katılımcı firmaları da standı ziyaret eden ithalatçı firmalar ile birebir iş görüşmesi yaptı.

"ÖNEMLİ MARKA OLUŞTURDUK"

Fuarla ilgili açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu üyesi İlker Yıldırım, Vietnam, Japonya, Çin ve Tayland gibi birçok pazarda Türk Somonunun bilindiğine dikkat çekti. Yıldırım "DKİB Su Ürünleri UR-GE projesi katılımcıları olarak kümeleme çalışmalarının sonucunda bir güç birliği oluşturduk ve DKİB'in de katkısıyla önemli bir marka oluşturarak farkındalık sağladık. Geçen yıl İspanya-Barcelona'da gerçekleştirilen Seafood Expo Global'de tüm dünyaya markamızın lansmanını yapmış ve çok güzel geri dönüşler almıştık. Bu etkiyi Uzak Doğu pazarlarında da sürdürmek için bu kez rotamızı Güney Kore'ye çevirdik. Vietnam, Japonya, Çin ve Tayland gibi birçok pazarda Türk Somonu gayet iyi biliniyor. Ancak Güney Kore dünyada en fazla su ürünleri ithalatı gerçekleştiren 5. ülke olmasına rağmen bu ülkeye balık ihracatımız oldukça kısıtlı. Bu nedenle Uzak Doğu pazarından yoğun ziyaretçi alan Busan Uluslararası Su Ürünleri ve Balıkçılık Fuarında genel olarak Uzak Doğu ülkelerinin tamamını ancak özellikle de Güney Kore'yi hedefledik. Balığımızın tadına bakan her müşterinin Türk Somonunu çok beğendiğini ifade etmesi, kısa zaman içinde Güney Kore pazarında da önemli yol kat edeceğimizi gösteriyor. Yaptığımız bu başarılı tanıtım faaliyetleri ile Türk Somonunun tüm dünya sofralarına ulaşması için önemli bir aşama kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bu amaçla gerek fuar katılımları, gerek yurtdışı ticaret heyetleri, gerekse teknik inceleme gezileri ile "Turkish Salmon from Black Sea"yi bir dünya markası yapmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı ile 6 tabloda tüm maaşlar netleşti! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Son dakika: İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Mustafa Şen A Haber'de açıkladı
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a gidiyor! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ilk adımı atıldı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret zammı için harekete geçti
Son dakika: Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti!
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi belli oldu! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla bekliyordu
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
SON DAKİKA: ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih...
SON DAKİKA | Türk teknesinde patlama! İğneada açıklarında hareketli anlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk somonu Güney Kore’de yoğun ilgi gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA