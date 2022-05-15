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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Türk sporcular tarih yazmaya devam ediyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Türk sporcular tarih yazmaya devam ediyor
Brezılya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı Ukrayna'yı 3-0 yendi. Takım böylelikle üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Kadın Voleybol Milli Takımı da İtalya'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi Oğuz Dönder, Kazak rakibi Gassyr Turgynbay'yi yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit ise 67 kilo grekoromen stilde olimpiyat şampiyonluğu kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Uluslararası arenada ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" mesajını yayımladı.

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Türk sporcular tarih yazmaya devam ediyor
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