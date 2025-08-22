Haberler Yaşam Haberleri Türk yıldızları Ahlat semalarında nefes kesti
Türk yıldızları Ahlat semalarında nefes kesti

Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesi gökyüzünde unutulmaz anlara sahne oldu. Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları, sergiledikleri akrobasi gösterisiyle izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği gösteride gökyüzünde çizilen ay-yıldız figürü ise hem coşku hem de gurur dolu anlar yaşattı.12 Yaşında 2 Kez Kanseri Yenen Elanur İçin 1071 Balon Gösterinin ardından duygusal bir tören düzenlendi. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen iki kez kansere karşı büyük bir mücadele verip galip gelen Elanur Güleş için gökyüzüne 1071 balon bırakıldı.

Balonların semaya yükselişi sırasında alanda bulunan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Elanur'un azmi ve hayata tutunuşu uzun süre alkışlanırken, gökyüzündeki balonlar Malazgirt ruhuyla birleşerek unutulmaz bir görüntü oluşturdu.

