Türkçe’nin büyük bilgini Köprülü

Türk halk edebiyatı alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi, edebiyatçı, araştırmacı ve politikacı Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuad Köprülü'nün vefatının üzerinden 58 yıl geçti. Fuad Köprülü, 42 yılda, 210 eser ve araştırmayla binin üzerinde makale yayınladı. Birçok derneğe de üye olan Köprülü, Türk Derneği, Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni, Türk Ocakları, Türk Yurdu ve Milli Tetebbular Mecmuası, Türk Bilgi Derneği ve Türkiyat Enstitüsü'nün kuruluşunda yer aldı. Birçok uluslararası kongreye katılan ve Osmanlı'nın kuruluşu üzerine konferanslar veren Köprülü'ye 1927'de Heidelberg Üniversitesi, 1937'de ise Atina Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı verildi. Sorbonne Üniversitesi'nin doktora payesi verdiği Köprülü, 1939'da Macar İlimler Akademisi'ne üye oldu. Devlet başkanlığı vekilliği ile başbakan yardımcılığı görevlerinde de bulunan Fuad Köprülü, 28 Haziran 1966'da vefat etti.