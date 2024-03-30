Türkiye, 1 hafta boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin 1 hafta boyunca Afrika üzerinden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacağını bildirdi. Prof. Dr. Toros, çöl tozlarının rüzgârlar sebebiyle atmosferik sistemlerle binlerce kilometre uzaklara taşındığını söyledi. Çöl bölgelerinde bol miktarda toz bulunduğunu belirten Toros, bu tozların farklı kıtalara hareket etmesinin normal bir doğa olayı olduğunu anlattı. Toros, en büyük sıcak çöl olan Sahra Çölü'nün dünya atmosferinde önemli bir mineral toz kaynağı olduğunu kaydetti. Türkiye'nin de Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altına girdiğini aktaran Toros, çiseleyen havayla birlikte araçların üzerinde çöl tozlarının görüleceğini dile getirdi.