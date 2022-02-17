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Giriş Tarihi: 17.2.2022 10:16

Türkiye artık daha yeşil! Geçen yıl 38 bin 300 ton deniz çöpü toplandı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye artık daha yeşil! Geçen yıl 38 bin 300 ton deniz çöpü toplandı

Çevrenin korunmasına yönelik adımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Türkiye, geçen yıl da atık yönetiminden kentsel dönüşüme kadar birçok adım attı. 2020 yılının son günlerinde Türkiye Çevre Ajansı kurulurken, doğaya ilişkin çalışmaların merkezileştirilmesi sağlandı. Bu çerçevede denizlerden 2020'de 20 bin ton deniz çöpü toplanırken, bu miktar geçen yıl 38 bin 300 ton oldu. Ayrıca, ücretli poşet uygulamasıyla 354 ton plastik atık engellenirken, bu yolla 2 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandı. Paris İklim Anlaşmasının da yürürlüğe konduğu 2021'de 54 bin kurum ve kuruluş binasına Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu. Sıfır atığa geçen kurum ve kuruluşların sayısı da 84 bin oldu.

Çevreye ilişkin bir diğer çalışma da ağaçlandırmaya ilişkin oldu. Sadece "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında her vatandaş için üçer adet olmak üzere 252 milyon fidan dikilirken, yıl genelinde dikilen fidan sayısı ise 603 milyonu aştı. Bu çalışmalarının yanı sıra, içinde önemli ölçüde yeşil alan barındıran 43 Millet Bahçesi de geçen yıl tamamlandı.

KORUNAN ALAN SAYISI 631

Bir diğer çalışma da koruna alanlara yönelik olarak yapıldı. Korunan alan sayısı 631'e çıkarılırken, korunan alan büyüklüğü de 3,3 milyon hektara çıkarılmış oldu. Bu kapsamda koruma altına alınan büyük ova sayısı da 315'ten 429'a yükseldi. Üzerinde önemle durulan Salda Gölü'ndeki korunan alan miktarı da önceki seneye göre 7 kat artırılırken, Salda'nın UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA'NIN SUYU GARANTİ ALTINDA

Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'nın gerçekleştirildiği ve suya ilişkin stratejilerin belirlendiği geçen yıl, barajlara ve su kaynaklarına dair önemli çalışmalar yapıldı. Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi hayata geçirilirken, böylece Ankara'nın 2050'ye kadarki içme suyu ihtiyacı garanti altına alınmış oldu. Gövde dolgusu tamamlanan Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nde su tutulmaya başlandı. Türkiye ekonomisine yıllık 3 milyar lira getirecek olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı Hidroelektrik Santrali hizmete girerken, 32 ayrı yeraltı barajı da tamamlanan projeler arasında yer aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Öte yandan, Türkiye genelindeki yüzlerce mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çarpık kentleşmeyi ve dikey mimariyi önleyen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 110 bin konut ve işyerinin dönüşümü tamamlandı. Bu dönüşüm sırasında vatandaşa sağlanan kira ve taşınma desteğinin miktarı ise 2 milyar 818 milyon lirayı geçti.

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Türkiye artık daha yeşil! Geçen yıl 38 bin 300 ton deniz çöpü toplandı
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