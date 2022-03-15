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Giriş Tarihi: 16.3.2022

Türkiye, Dolapçı’yı konuşuyor

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Türkiye, Dolapçı’yı konuşuyor
Ankara'da yaşayan öğretmen Ayten Kahraman'ın (47) kendini müteahhit ve gazi olarak tanıtan Adem Dolapçı (47) tarafından dolandırılmasının yankıları sürüyor. SABAH'ın büyük ses getiren haberinin ardından Ayten Kahraman, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına konuk oldu.



FACEBOOK'TAN TANIŞTIK
Ankara'da yaşayan Ayten Kahraman önce kalbini sonra da paralarını kaptırdığı Adem Dolapçı'nın yaptıklarını Müge Anlı'ya anlattı. Talihsiz kadın program sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Kendisine 7 sene önce Facebook üzerinden mesaj atan Adem Dolapçı ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyen Kahraman, "Normalde mesajlara cevap vermem ama Adem Dolapçı çok düzgün bir mesaj atmıştı. Arkadaşlığımız öyle başladı. Nişan yaptık. Önce arabamı sonra evimi sattım. 50 bin lira kredi çektim. 'İnsanlar bir öğretmende 5.5 milyon lira ne geziyor' diye eleştiriyor. Bu paranın 3 milyon 874 bin lirası Adem Dolapçı'nın bana devrettiği şirketin borçları zaten" dedi. Adem Dolapçı'nın kendilerine mesaj gönderdiğini söyleyen Müge Anlı, "Adem Dolapçı, 'Asıl dolandırılan benim' diye mesaj atıyor. Kendisi isterse programa bağlanabilir. Adem Dolapçı soyadını 'Göktaşi' olarak değiştirmiş. Bir insan soyadını neden değiştirir? Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor" diye konuştu.

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Türkiye, Dolapçı’yı konuşuyor
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