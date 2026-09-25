Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli maç takvimi yayınlandı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi serüvenine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki ilk maçında güçlü rakibi Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya gelecek. 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Fransa karşılaşması ATV'den canlı yayınlanacak.
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FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA
Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
25 Eylül Cuma
21.45 İtalya – Belçika (A Haber)
21.45 İsveç – Romanya (A Spor)
21.45 Türkiye – Fransa (atv)
26 Eylül Cumartesi
16.00 Slovenya – İskoçya (A Spor)
21.45 İngiltere – İspanya (A Haber)
21.45 Çekya – Hırvatistan (A Spor)
27 Eylül Pazar
19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)
21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)
21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)
28 Eylül Pazartesi
19.00 Gürcistan – Ukrayna (A Spor)
21.45 Belçika – Fransa (A Haber)
21.45 İsveç – Polonya (A Spor)
21.45 Türkiye – İtalya (atv)
29 Eylül Salı
21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)
21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)
21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)
1 Ekim Perşembe
21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)
21.45 Danimarka – Portekiz (A2)
21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)
2 Ekim Cuma
21.45 Fransa – İtalya (A Haber)
21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)
21.45 Belçika – Türkiye (atv)
3 Ekim Cumartesi
19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)
21.45 İspanya – Çekya (A Haber)
21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)
21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)
4 Ekim Pazar
19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)
21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)
21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)
21.45 Portekiz – Norveç (A2)
5 Ekim Pazartesi
21.45 Fransa – Belçika (A Spor)
21.45 Romanya – İsveç (A Haber)
21.45 İtalya – Türkiye (atv)
6 Ekim Salı
21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)
21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)
21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)
TÜRKİYE - FRANSA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Fransa maçının hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu.
A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular
A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ FİKSTÜRÜ
A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı tüm karşılaşmalar şöyle;
25 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye