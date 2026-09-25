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Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:55

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli maç takvimi yayınlandı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele öncesinde gözler maçın yayın bilgilerine çevrildi. “Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?” sorusu futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Türkiye-Fransa milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi serüvenine güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki ilk maçında güçlü rakibi Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda konuk edecek.

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya gelecek. 25 Eylül 2026 Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Fransa karşılaşması ATV'den canlı yayınlanacak.

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Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

FUTBOL ŞÖLENİ TURKUVAZ MEDYA'DA

Turkuvaz Medya ekranlarındaki futbol şöleni ise Türk Milli Takımı'nın maçları ile sınırlı değil. Avrupa'nın dev takımlarının Uluslar Ligi maçları da A Spor, A Haber, A Para, A2 kanallarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

25 Eylül Cuma

21.45 İtalya – Belçika (A Haber)

21.45 İsveç – Romanya (A Spor)

21.45 Türkiye – Fransa (atv)

26 Eylül Cumartesi

16.00 Slovenya – İskoçya (A Spor)

21.45 İngiltere – İspanya (A Haber)

21.45 Çekya – Hırvatistan (A Spor)

27 Eylül Pazar

19.00 Sırbistan – Hollanda (A Spor)

21.45 Norveç – Portekiz (A Spor)

21.45 Almanya – Yunanistan (A Haber)

28 Eylül Pazartesi

19.00 Gürcistan – Ukrayna (A Spor)

21.45 Belçika – Fransa (A Haber)

21.45 İsveç – Polonya (A Spor)

21.45 Türkiye – İtalya (atv)

29 Eylül Salı

21.45 İspanya – Hırvatistan (A Spor)

21.45 Çekya – İngiltere (A Haber)

21.45 İskoçya – İsviçre (A Para)

1 Ekim Perşembe

21.45 Almanya – Sırbistan (A Haber)

21.45 Danimarka – Portekiz (A2)

21.45 Yunanistan – Hollanda (A Spor)

2 Ekim Cuma

21.45 Fransa – İtalya (A Haber)

21.45 Bosna Hersek – İsveç (A Spor)

21.45 Belçika – Türkiye (atv)

3 Ekim Cumartesi

19.00 Hırvatistan – İngiltere (A Spor)

21.45 İspanya – Çekya (A Haber)

21.45 İsveç – Slovenya (A Spor)

21.45 Kuzey Makedonya – İskoçya (A Para)

4 Ekim Pazar

19.00 Kosova – Avusturya (A Spor)

21.45 Yunanistan – Almanya (A Spor)

21.45 Hollanda – Sırbistan (A Haber)

21.45 Portekiz – Norveç (A2)

5 Ekim Pazartesi

21.45 Fransa – Belçika (A Spor)

21.45 Romanya – İsveç (A Haber)

21.45 İtalya – Türkiye (atv)

6 Ekim Salı

21.45 Hırvatistan – İspanya (A Haber)

21.45 İngiltere – Çekya (A Spor)

21.45 İsviçre – Kuzey Makedonya (A Para)

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye - Fransa maçının hakemi Felix Zwayer olurken, VAR hakemi ise Christian Dingert oldu.

A Milli Futbol Takımı formasıyla en çok gol atan aktif futbolcular

Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Türkiye Fransa Milli Maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı tüm karşılaşmalar şöyle;

25 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #FRANSA

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Türkiye Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli maç takvimi yayınlandı
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