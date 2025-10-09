Türkiye Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte milli maç bilet fiyatları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Millî Takım, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye – Gürcistan maçı biletlerinin 8 Ekim Çarşamba günü itibarıyla satışa sunulacağını açıkladı. Peki, milli maç biletleri saat kaçta satışa çıkıyor, nereden alınır? İşte Türkiye – Gürcistan maçı bilet fiyatları, satış detayları ve maç bilgileri...
A Millî Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan deplasmanı ardından evinde Gürcistan ile karşılaşacak. Kocaeli Satdyumu'nda oynanacak Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmanın TV8 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.
Türkiye Gürcistan maçı bilet fiyatları şöyle:
Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira
Batı alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira
Kuzey alt: 900 lira
Güney alt: 900 lira
Kuzey üst: 900 lira
Güney üst: 900 lira