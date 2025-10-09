Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte milli maç bilet fiyatları
Türkiye Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte milli maç bilet fiyatları

A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan ile karşılaşacak. Taraftarlar, maçın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor. TFF, maç biletlerinin bugün satışa sunulacağını duyurdu.

Türkiye Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte milli maç bilet fiyatları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Millî Takım, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye – Gürcistan maçı biletlerinin 8 Ekim Çarşamba günü itibarıyla satışa sunulacağını açıkladı. Peki, milli maç biletleri saat kaçta satışa çıkıyor, nereden alınır? İşte Türkiye – Gürcistan maçı bilet fiyatları, satış detayları ve maç bilgileri...

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Millî Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan deplasmanı ardından evinde Gürcistan ile karşılaşacak. Kocaeli Satdyumu'nda oynanacak Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın TV8 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genel bilet satışları 8 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00 itibarıyla başladı.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

MİLLİ MAÇ BİLET FİYATLARI

Türkiye Gürcistan maçı bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

Kuzey alt: 900 lira

Güney alt: 900 lira

Kuzey üst: 900 lira

Güney üst: 900 lira

Türkiye Gürcistan maçı biletleri satışa çıktı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte milli maç bilet fiyatları
